Champions: Eintracht Francoforte - Napoli 0 - 2 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Eintracht Francoforte - Napoli 0 - 2 (0 - 1) nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in Germania. Nel primo tempo sblocca Osimhen su assist di Lozano dopo un rigore fallito da ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023)0 - 2 (0 - 1) nell'andata degli ottavi di finale diLeague in Germania. Nel primo tempo sblocca Osimhen su assist di Lozano dopo un rigore fallito da ...

