Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cessione Sampdoria, Zanetti interessato? Da solo, senza Mincione e senza bond: La voce di un interessamento del pat… - genovatoday : Cessione Sampdoria, salgono le quotazioni di Zanetti - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, Massimo #Zanetti vicino a #Garrone… - ilsecoloxix : Cessione #Sampdoria, #Zanetti conferma l’interesse: “Club prestigioso” - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, La Repubblica: #Zanetti proprietario unico? Il punto -

... ha confermato di essere stato interpellato per investire nellaMassimo Zanetti, proprietario di Segafredo, ha confermato di essere stato interpellato per investire nellaa Il ...Una condizione sintetizzata dal pareggio con ladi pochi giorni fa: dopo un buon inizio ... a meno di non voler finanziare l'investimento con un'altraimportante " ma il problema, in ...

Cessione Sampdoria, il piano di Mincione: socio di Zanetti per gli immobili di Ferrero Calciomercato.com

Cessione Sampdoria, spunta di nuovo Zanetti: 'Futuro nel calcio Mai dire mai'. Può entrare con il bond Calciomercato.com

Cessione Sampdoria, Zanetti: «Siamo stati interpellati» Samp News 24

Cessione Sampdoria, Zanetti conferma: “Siamo stati interpellati” ItaSportPress

Zanetti apre alla Sampdoria: 'Siamo stati interpellati, mi piacerebbe tornare nel calcio' Calciomercato.com

Cessione Sampdoria, Zanetti come si accosterebbe al club Da solo o sottoscrivendo il bond con la Wrm di Mincione La conferma di un contatto tra Banca Sistema e Massimo Zanetti fa sperare i tifosi ...Cessione Sampdoria, Massimo Zanetti potrebbe essere l’uomo da cui ripartire: il proprietario della Segafredo, però, non ripeterà l’errore di Bologna Il nome di Massimo Zanetti è tonato a circolare in ...