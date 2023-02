Cessione Sampdoria | Zanetti ci riprova

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, Massimo #Zanetti vicino a #Garrone… - ilsecoloxix : Cessione #Sampdoria, #Zanetti conferma l’interesse: “Club prestigioso” - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, La Repubblica: #Zanetti proprietario unico? Il punto - cmdotcom : #Zanetti apre alla #Sampdoria: 'Siamo stati interpellati, mi piacerebbe tornare nel calcio' #Segafredo… - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, passi avanti di #WrmGroup per il bond: si può aggirare il trust? -

Una condizione sintetizzata dal pareggio con ladi pochi giorni fa: dopo un buon inizio ... a meno di non voler finanziare l'investimento con un'altraimportante " ma il problema, in ...Commenta per primo Arrivano novità importanti in merito alladella. A parlare è Massimo Zanetti, patron della Segafredo , accostato ieri al club blucerchiato: 'Si è vero, siamo stati interpellati. Ma al momento non c'è ancora nulla di ...

Cessione Sampdoria, il piano di Mincione: socio di Zanetti per gli immobili di Ferrero Calciomercato.com

Cessione Sampdoria, spunta di nuovo Zanetti: 'Futuro nel calcio Mai dire mai'. Può entrare con il bond Calciomercato.com

Cessione Sampdoria, Zanetti: «Siamo stati interpellati» Samp News 24

Cessione Sampdoria, Zanetti conferma l’interesse: “Club prestigioso” Il Secolo XIX

Cessione Samp, si riparla di Segafredo: "Io di nuovo nel calcio Mai dire mai" La Repubblica

Cessione Sampdoria, Massimo Zanetti potrebbe essere l’uomo da cui ripartire: il proprietario della Segafredo, però, non ripeterà l’errore di Bologna Il nome di Massimo Zanetti è tonato a circolare in ...Cessione Sampdoria, incontro a Milano tra Cda e Banca Sistema: passi avanti sul bond convertibile con la Wrm Group di Raffaele Mincione Continua il momento societario difficile della Sampdoria. I ...