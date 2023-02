Centra uno “0 alla lotteria e fa una vincita assurda: ecco come ha fatto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) SOCIAL. 0 alla lotteria. Ieri, martedì 22 febbraio un fortunato giocatore ha vinto 14.209,93 euro. La vincita è dovuta Centrando uno “0” all’estrazione delle 19 del concorso “Win For Life Classico”. >> Scozia, vincono 160 milioni alla lotteria: come hanno speso tutti quei soldi Nuova fortunatissima vincita in Lombardia. ecco infatti a Milano, precisamente a Pregnana Milanese un giocatore ha Centrato la combinazione vincente portandosi a casa un milione di euro giocandone solo un numero. Ieri, martedì 22 febbraio, la dea bendata ha il fortunato giocatore che ha vinto 14.209,93 euro Centrando uno “0” all’estrazione delle 19 del concorso “Win For Life Classico”. Andando a vedere nel ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 febbraio 2023) SOCIAL. 0. Ieri, martedì 22 febbraio un fortunato giocatore ha vinto 14.209,93 euro. Laè dovutando uno “0” all’estrazione delle 19 del concorso “Win For Life Classico”. >> Scozia, vincono 160 milionihanno speso tutti quei soldi Nuova fortunatissimain Lombardia.infatti a Milano, precisamente a Pregnana Milanese un giocatore hato la combinazione vincente portandosi a casa un milione di euro giocandone solo un numero. Ieri, martedì 22 febbraio, la dea bendata ha il fortunato giocatore che ha vinto 14.209,93 eurondo uno “0” all’estrazione delle 19 del concorso “Win For Life Classico”. Andando a vedere nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioFanciullo : - Overwatch1962 : Credetemi ho fatto uno sguic totale dal gruppo di Oriana a quello di Antonella ...Tavassi Micol Giaele la Murgia On… - negro_tiziano : @sportface2016 Mmmmmm non credo ... Perché devo mena' a uno che è entrato senza biglietto ... Per me centra che han… - airali71012 : @crissxbusch Perdonami non centra nulla con il post, ma questa meraviglia è uno scottish? - giusmusa : @mauroerriu @gamonapoli L' origine invece c'entra (non centra). Semplicemente è facile scegliersi la squadra per i… -