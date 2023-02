"Centinaia di morti al giorno". Il capo della Wagner ammette le perdite russe (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non arrivano notizie confortanti per la Russia da Yevgeny Prigozhin, capo del Gruppo mercenario Wagner. Ieri Putin nel suo discorso Putin non ha parlato della situazione militare, ma il fedelissimo dello Zar, ex ristoratore, confessa le gravissime perdite di Mosca in Ucraina. Ieri il proprietario della compagnia militare privata russa aveva accusato i vertici della Difesa della Russia di aver fatto morire di fame i suoi combattenti in Ucraina. Il milionario, che ha stretti legami con il presidente russo, in una dichiarazione audio rilasciata attraverso i suoi portavoce ha denunciato la "resistenza diretta" dell'esercito russo, "che non è altro che un tentativo di distruggere Wagner". Secondo Prigozhin, il ministro della Difesa russo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non arrivano notizie confortanti per la Russia da Yevgeny Prigozhin,del Gruppo mercenario. Ieri Putin nel suo discorso Putin non ha parlatosituazione militare, ma il fedelissimo dello Zar, ex ristoratore, confessa le gravissimedi Mosca in Ucraina. Ieri il proprietariocompagnia militare privata russa aveva accusato i verticiDifesaRussia di aver fatto morire di fame i suoi combattenti in Ucraina. Il milionario, che ha stretti legami con il presidente russo, in una dichiarazione audio rilasciata attraverso i suoi portavoce ha denunciato la "resistenza diretta" dell'esercito russo, "che non è altro che un tentativo di distruggere". Secondo Prigozhin, il ministroDifesa russo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La gestione del governo Meloni del fenomeno migranti è un tragico fallimento, centinaia di profughi morti in mare,… - StefaniaFalone : Il capo della Wagner Prigozhin ammette le difficoltà: - tempoweb : 'Centinaia di morti al giorno'. Il capo della Wagner Prigozhin ammette le perdite russe #22febbraio… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Il capo della Wagner Prigozhin ammette le difficoltà: «Centinaia di morti al giorno» - giu33liana : #FacciamoStoria ??Dal 2015 #ArabiaSaudita con appoggio #USA ha invaso #Yemen per far STRAGE di #Houthi #sciiti yem… -