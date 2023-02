Cavallette: Esercito e vigili del fuoco in azione in Sardegna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In Sardegna un vero e proprio Esercito di Cavallette con l’Esercito che le contrasta. Circa cento uomini ci sono voluti per contrastare il fenomeno delle Cavallette, che nel Nuorese sta dilagando da circa quattro anni. Quasi un lustro, dunque, con le forze militari che intervengono da mesi per cercare di contrastare questa vera e propria ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inun vero e propriodicon l’che le contrasta. Circa cento uomini ci sono voluti per contrastare il fenomeno delle, che nel Nuorese sta dilagando da circa quattro anni. Quasi un lustro, dunque, con le forze militari che intervengono da mesi per cercare di contrastare questa vera e propria ... TAG24.

