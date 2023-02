Caso Pamela | Meloni | ' un pensiero a lei e ai suoi cari' **

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Nel 2018Mastropietro fu violentata, uccisa e fatta a pezzi a soli 18 anni. Per l'omicidio fu condannato all'ergastolo Innocent Oseghale. Oggi la corte d'assise d'Appello ha confermato la condanna anche per il reato di violenza sessuale. Une ai". Così la premier Giorgiasu twitter.

... accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la diciottenneMastropietro nel gennaio ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Delitto di Perugia, l'ex pm che indagò sul: "Punti ...Confermato l'ergastolo per Innocent Oseghale "Siamo orgogliosi di questa sentenza e spero venga confermata in Cassazione. Grande gioia". Lo ha detto Stefano Mastropietro, il papà diMastropietro, la 18enne romana che si allontanò dalla comunità di Corridonia e i resti furono poi ritrovati in due trolley a Pollenza (Macerata), dopo la conferma dell'ergastolo per Innocent ...

Confermato l'ergastolo per Innocent Oseghale accusato di avere ucciso e fatto a pezzi la diciottenne Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018 a Macerata