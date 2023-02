Caso Mps, Visco indagato a Brescia. La procura: "Atto dovuto" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il governatore della Banca d'Italia risulta tra gli indagati nell'inchiesta Bresciana nata dalla denuncia di Giuseppe Bivona, rappresentante di Bluebell Capital Partners, socia di minoranza di Mps. È probabile l'archiviazione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il governatore della Banca d'Italia risulta tra gli indagati nell'inchiestana nata dalla denuncia di Giuseppe Bivona, rappresentante di Bluebell Capital Partners, socia di minoranza di Mps. È probabile l'archiviazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dal1472al : 'Visco indagato per il caso Mps'. Bankitalia non conferma: 'Nessun atto notificato' | - emchella : RT @HuffPostItalia: 'Visco indagato per il caso Mps'. Bankitalia non conferma: 'Nessun atto notificato' - HuffPostItalia : 'Visco indagato per il caso Mps'. Bankitalia non conferma: 'Nessun atto notificato' - sallo_news : Il governatore di Bankitalia Visco indagato per il caso Mps - M_Montigiani : RT @omarsivori: Bankitalia, Visco indagato a Brescia per il caso Mps'27 esposti di falsi bilanci di Profumo e Viola ignorati' -