Caso Juventus | Dybala interrogato dalla Guardia di Finanza | rischio squalifica per l’argentino

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non sono soltanto le questioni di campo a far parlare gli appassionati di calcio in Italia, ma anche, se non soprattutto, l’inchiesta che ha coinvolto la. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nella giornata di martedì 21 febbraio l’ex calciatore bianconero Paulo, oggi alla Roma, sarebbe statodi. Al centro delle domande una cifra di circa 3 milioni di euro che la Vecchia Signora avrebbe dovuto corrispondere alnell’ambito della cosiddetta “manovra stipendi”, e che sarebbe stata invece pagata, una volta passato ai capitolini, come risarcimento per responsabilità precontrattuale, in modo da inserirla nei bilanci della stagione in corso. Se ciò dovesse essere confermato, il fantasista rischierebbe almeno ...