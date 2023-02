Caso Delmastro, interviene Nordio: dimissioni non possono dipendere dai pm che non decidono su segretezza di un documento (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene al Question Time alla Camera sul Caso delle dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro per le sue rivelazioni sui contatti in carcere con i ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il ministro della Giustizia Carloal Question Time alla Camera suldelledel sottosegretario Andreaper le sue rivelazioni sui contatti in carcere con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dukana2 : RT @serebellardinel: #Nordio su #Delmastro respinge la richiesta di allontanare il sottosegretario Governo #Meloni, perchè:“Spetta al minis… - Radio1Rai : Il caso dell'anarchico #Cospito e la divulgazione di atti sensibili da parte del sottosegretario #Delmastro. IL min… - PoliticaNewsNow : Caso Cospito, Nordio: 'No a dimissioni Delmastro per avviso di garanzia' - infoitinterno : Nordio sul caso Delmastro: 'No alle dimissioni. Non decidono i pm sulla segretezza degli atti ma il ministero' - infoitinterno : Caso Cospito, Nordio difende ancora Delmastro: “Non si può dimettere solo per un avviso di garanzia” -