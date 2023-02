Caserta, una cabina di regia territoriale per le attività del Pnrr (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStamattina si è avuta una riunione in Provincia, su richiesta dei rappresentanti sindacali territoriali, rappresentati dai segretari generali provinciali per la Cisl, Giovanni Letizia, per la Cgil, Sonia Oliviero e per la Uil, Pietro Pettrone ed il presidente Giorgio Magliocca sulle tematiche territoriali connesse al Pnrr. Presente anche il dirigente dell’Ente, ing. Gerardo Palmieri. I rappresentanti delle OO.SS., che hanno consegnato al Presidente Magliocca un documento contenente le linee guida per la istituzione di un gruppo di lavoro con tutte le parti sociali, hanno chiesto al Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, di istituire una apposita cabina di regia per quanto riguarda le attività in programma, di competenza dell’Ente, in particolare nell’area dell’edilizia scolastica, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStamattina si è avuta una riunione in Provincia, su richiesta dei rappresentanti sindacali territoriali, rappresentati dai segretari generali provinciali per la Cisl, Giovanni Letizia, per la Cgil, Sonia Oliviero e per la Uil, Pietro Pettrone ed il presidente Giorgio Magliocca sulle tematiche territoriali connesse al. Presente anche il dirigente dell’Ente, ing. Gerardo Palmieri. I rappresentanti delle OO.SS., che hanno consegnato al Presidente Magliocca un documento contenente le linee guida per la istituzione di un gruppo di lavoro con tutte le parti sociali, hanno chiesto al Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, di istituire una appositadiper quanto riguarda lein programma, di competenza dell’Ente, in particolare nell’area dell’edilizia scolastica, ...

