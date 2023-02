Casa in fiamme a Volturara Irpina, salvate tre persone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Casa in fiamme a Volturara Irpina, spente con non poche difficoltà le fiamme partite da una stanza e propagatesi ad altri ambienti Casa in fiamme a Volturara Irpina. I Vigili del fuoco subito dopo le 8.00 del 20 febbraio sono intervenuti a Volturara Irpina per un incendio che si è sviluppato al secondo piano di un’abitazione. Al momento dell’incidente erano presenti una donna con la figlia e un’anziana disabile, che sono riuscite a mettersi in salvo. Spente con non poche difficoltà, dai vigili del fuco, le fiamme partite da una stanza e propagatesi ad altri ambienti, visto che l’edificio si trovava nel centro storico del paese, caratterizzato da strade strette e tortuose. Ci ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)in, spente con non poche difficoltà lepartite da una stanza e propagatesi ad altri ambientiin. I Vigili del fuoco subito dopo le 8.00 del 20 febbraio sono intervenuti aper un incendio che si è sviluppato al secondo piano di un’abitazione. Al momento dell’incidente erano presenti una donna con la figlia e un’anziana disabile, che sono riuscite a mettersi in salvo. Spente con non poche difficoltà, dai vigili del fuco, lepartite da una stanza e propagatesi ad altri ambienti, visto che l’edificio si trovava nel centro storico del paese, caratterizzato da strade strette e tortuose. Ci ...

