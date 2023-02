Carragher spara a Virgil van Dijk del Liverpool dopo l’esibizione del Real Madrid

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilè stato vittima di un martellamento per mano delmartedì sera quando i Reds sono stati sconfitti 5-2 ad Anfield in Champions League. La sconfitta è stata un altro punto basso della stagione per gli uomini di Jurgen Klopp e significa che il club del Merseyside rimarrà senza trofei per la stagione a meno che non accada un miracolo al Bernabeu nella gara di ritorno. Il display non è andato bene con l’ex stella delJamiepoiché l’esperto è stato fortemente critico nei confronti del suo vecchio club sulla CBS e hato a ...