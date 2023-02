Caro Nordio, la stimo ma così non va: è ora di mostrare coraggio. La lettera di Mastella (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al direttore - La giustizia rappresenta il banco di prova per il nuovo governo di centrodestra. La tanto attesa riforma dell’ordinamento giudiziario da una parte e la querelle sul ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al direttore - La giustizia rappresenta il banco di prova per il nuovo governo di centrodestra. La tanto attesa riforma dell’ordinamento giudiziario da una parte e la querelle sul ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioLosco1 : @FabriRossiFdI @FratellidItalia Le manipolazioni dei cervelli vanno perseguite e punite,caro Nordio. - carcarlovvv : caro Nordio, con i due piccoli balilla non stai facendo una bella figura, se neghi accesso agli atti del documento… - Riccardoelvisi : RT @AngeloBonelli1: No, caro Costa. Donzelli e Delmastro dovevano dimettersi prima come oggi. Il punto non è se sono indagati, ma che hanno… - pietro_clo : RT @ultimora_pol: Angelo #Bonelli: “No, caro #Costa. Donzelli e Delmastro dovevano dimettersi prima come oggi. Il punto non è se sono indag… - giovannitor58 : @GiorgiaMeloni Caro presidente guarda la comunista Bologna come imbratta la città e una vergogna ??solidarietà al mi… -