Carlotta Funari | chi è la figlia di Gianfranco Funari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel 2000 abbiamo un ritorno disulle reti nazionali,torna infatti a Mediaset e con lui la sua dissacrante ironia e comicità.tornerà anche per un breve periodo in Rai con la trasmissione Apocalypse Show. È il 2008 quandoviene ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano: il giornalista romano va in coma diabetico e viene due volte innestato il coma farmacologico a causa di gravissime complicazioni polmonari.muore il 12 luglio, a 76 anni.si è sposato due volte: la prima con Rossana Seghezzi (1987-1997) e la seconda con Morena Zapparoli (2004-2008). Il comico romano ha anche una...