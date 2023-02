Carlos Tavares - Le auto elettriche? Senza incentivi sono troppo costose per il ceto medio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Glihanno un peso notevole nel sostenere l'adozione della mobilità elettrica e la prova è arrivata anche dai dati pubblicati di recente dall'Acea, che hanno mostrato una perdita di slancio nella crescita delle vendite a causa del venir meno delle agevolazioni statali. Eproprio questi dati a rafforzare l'allarme lanciato dall'ad di Stellantis,, durante la conference call sui risultati annuali del gruppo: "leancoraper la classe media", ha detto il top manager. "Dove ciglile vendite crescono, dove cessano calano, come avvenuto in Germania. La sfida è quanto velocemente si ...

In questa edizione: I conti 2022 di Maserati: i ricavi volano a 2,32 miliardi. L'Ad di Stellantissulla svolta green dell'Europa: senza incentivi le auto elettriche sono troppo costose. Vimi Fasteners, il fatturato cresce in doppia cifra: 53 mln e gli ordini coprono già tutto il ...Nel frattempo, l'amministratore delegato del gruppo Stellantis,, è tornato a esprimere le sue perplessità sulle potenzialità commerciali delle vetture alla spina: "Senza incentivi le ...

Mentre Carlos Tavares annunciava profitti record e lauti dividendi agli azionisti, in Italia Stellantis lascia le briciole ai suoi 46 mila dipendenti ex Fca rimasti. Il gruppo chiude il 2022 con ...(ClubAlfa.it) Carlos Tavares non ha mai nascosto la sua diffidenza nei confronti di un futuro dell’auto in cui ci sia un solo protagonista, altrimenti detto elettrico. Il CEO di Stellantis non ha ...