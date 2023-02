Carcere di Bergamo, cocaina e marijuana nascosta nei pennarelli spediti ai detenuti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. cocaina e marijuana nascosta nei pennarelli che venivano inviati con pacchi postali ai detenuti della casa circondariale di Bergamo. A smascherare il traffico di stupefacenti ci ha pensato però la Polizia penitenziaria di Bergamo, sotto l’attento e costante coordinamento del Comandante di Reparto in missione, il Dirigente Aggiunto Aldo Scalzo. Si tratta di un’importante operazione di polizia, che rientra nelle ordinarie attività di repressione del fenomeno di introduzione di sostanze stupefacenti, a seguito di un’attività di controllo effettuata da personale di Polizia Penitenziaria di Bergamo, che con acume investigativo e una meticolosa ricostruzione di dinamiche sospette legate alla ricezione di pacchi postali da parte dei ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023)neiche venivano inviati con pacchi postali aidella casa circondariale di. A smascherare il traffico di stupefacenti ci ha pensato però la Polizia penitenziaria di, sotto l’attento e costante coordinamento del Comandante di Reparto in missione, il Dirigente Aggiunto Aldo Scalzo. Si tratta di un’importante operazione di polizia, che rientra nelle ordinarie attività di repressione del fenomeno di introduzione di sostanze stupefacenti, a seguito di un’attività di controllo effettuata da personale di Polizia Penitenziaria di, che con acume investigativo e una meticolosa ricostruzione di dinamiche sospette legate alla ricezione di pacchi postali da parte dei ...

