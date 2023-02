Carburanti | il biodiesel vegetale di Eni debutta in 50 stazioni di rifornimento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il primo diesel di Eni prodotto con 100% di materie prime rinnovabili si chiama “HVOlution” e sarà in vendita in 150di servizio Eni entro marzo 2023 (attualmente, però, è già in vendita in 50). HVOlution è un biocarburante che viene prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, nonché da olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare. “HVOlution può contribuire all’immediata decarbonizzazione del settore dei trasporti anche pesanti, tenuto conto delle emissioni allo scarico, perché utilizzabile con le attuali infrastrutture e in tutte le motorizzazioni omologate” spiega Eni. Come scritto pocanzi, questoHVO – acronimo di “Hydrotreated Vegetable Oil”, ovvero olioidrogenato – deriva da materie prime vegetali di scarto e olii non edibili. Inoltre, ...