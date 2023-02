Cappella Sistina, scoperto nuovo disegno di Michelangelo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) disegno Michelangelo Cappella Sistina. Raffigura un uomo nudo visto di spalle con i muscoli della schiena e di una gamba in tensione, il disegno di Michelangelo Buonarroti scoperto dal professore emerito d’arte dell’Università di Cambridge Paul Joannides. Si tratta di un bozzetto preparatorio di 15,7 x 19,3 cm, realizzato per una delle figure che lottano ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023). Raffigura un uomo nudo visto di spalle con i muscoli della schiena e di una gamba in tensione, ildiBuonarrotidal professore emerito d’arte dell’Università di Cambridge Paul Joannides. Si tratta di un bozzetto preparatorio di 15,7 x 19,3 cm, realizzato per una delle figure che lottano ... TAG24.

