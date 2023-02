(Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha detto la sua sulla bagarre tra. Ad oggi il bosniaco è favorito (vedi articolo). L’ex allenatore consiglia il tecnico nerazzurro, Inzaghi L’UOMO MIGLIORE ? Su Sky Sport, Fabioha detto la sua sulla bagarre tra: «Scelgofa giocare lain una certa maniera ed è giocatore da contropiede. Congioca meglio Barella, perché quando lui parte il centrocampista lo segue. Però al momento dicoche fa giocare meglio tutta la. Iolache ritengo migliore, poi durante la partita faccio i cambi per migliorare. Se si schiera chi non è in forma e poi lo cambio, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Capello: «Dzeko o Lukaku? Metto i migliori! Anche la squadra ne risente» - -

Quando la Roma ha vinto lo scudetto con un allenatore gigante comeaveva Montella, Batistuta, Totti, Delvecchio, anche negli ultimi anni c'erano Salah e. I bambini hanno bisogno di ...... infatti gli è arrivata qualche critica per i 4 gol presi a Bari dopo la grande parata suin ... si presentò con una prestazione super nello 0 - 0 contro il Milan di. Due anni dopo, il 29 ...

Capello: «Dzeko o Lukaku Metto i migliori! Anche la squadra ne risente» Inter-News.it

Inter-Porto, probabili formazioni Corriere dello Sport

M.Orlando: "Juve, Allegri nervoso dopo una sfida pareggiata così ... TMW Radio

Mourinho scatenato, chiede scusa a tutti e poi attacca: “Ci vuole rispetto!” CalcioMercato.it

Milan-Inter 0-3: Dimarco-Dzeko-Lautaro, trionfo di Inzaghi in Supercoppa Tuttosport

Il rotondo successo in terra iberica venne certificato dalla tripletta del solito Edin Dzeko che si aggiunse alla rete di Emerson ... Gli uomini di Fabio Capello vennero battuti per 1-0 dai turchi del ...Un confronto diretto, quello del Via del Mare, in buona parte dei casi a senso unico. Nell’ultimo precedente però a deciderla fu un guizzo di Dzeko in un match equilibrato Dopo la Cremonese Marco Baro ...