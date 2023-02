Capello duro: «Bisogna dire che il Liverpool è una ex squadra…» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fabio Capello, allenatore, ha parlato della prestazione di ieri sera del Liverpool contro il Real Madrid negli ottavi di Champions League Fabio Capello, allenatore, ha parlato della prestazione di ieri sera del Liverpool contro il Real Madrid a Sky Sport. PAROLE – «Bisogna dire che il Liverpool è una ex squadra. Vanno piano, non pressano, le occasioni da gol del Real Madrid sono state ridicole e non parliamo poi del gol preso su punizione… L’allenatore qualche colpa l’avrà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fabio, allenatore, ha parlato della prestazione di ieri sera delcontro il Real Madrid negli ottavi di Champions League Fabio, allenatore, ha parlato della prestazione di ieri sera delcontro il Real Madrid a Sky Sport. PAROLE – «che ilè una ex squadra. Vanno piano, non pressano, le occasioni da gol del Real Madrid sono state ridicole e non parliamo poi del gol preso su punizione… L’allenatore qualche colpa l’avrà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

