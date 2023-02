Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Capaldo, l'incubo della #Roma che poteva essere giallorosso -

Daniele De Rossi ci aveva visto lungo, non c'è che dire. Quando due anni fa segnalava a Roberto Mancini un certo Nicolàs, suo ex compagno al Boca Juniors, l'ex capitano della Roma aveva già individuato le potenzialità e le qualità di quel giovane centrocampista che ha deciso la sfida di Salisburgo contro i ...Daniele De Rossi ci aveva visto lungo, non c'è che dire. Quando due anni fa segnalava a Roberto Mancini un certo Nicolàs, suo ex compagno al Boca Juniors, l'ex capitano della Roma aveva già individuato le potenzialità e le qualità di quel giovane centrocampista che ha deciso la sfida di Salisburgo contro i ...

Capaldo, l'incubo della Roma che poteva essere giallorosso La Gazzetta dello Sport

Salisburgo-Roma 1-0, Capaldo punisce i giallorossi: Mourinho ... Footballnews24.it

Tentato incendio dell’auto, la vittima: «È la fine di un incubo» Chiaro Quotidiano

I VOTI DEGLI ALTRI - Cristante 'partita da leader', Dybala 'primo tempo da incubo' LAROMA24

Salisburgo-Roma, Jaissle esulta e copia Mourinho Corriere dello Sport

De Rossi lo aveva consigliato alla sua ex squadra, a 24 anni è la stella emergente del Salisburgo: giovedì scorso ha fatto gol a Mou, e domani è l’osservato speciale ...Come nel peggiore degli incubi al primo errore in fase difensiva i giallorossi subiscono la testata vincente di Capaldo che sigla il vantaggio della squadra austriaca all’88’. Una vera e propria beffa ...