Cannelloni di carne | la ricetta della nonna

Leggi su tag24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Idi, ripieni con il ragù di maiale alla bolognese, besciamella e parmigiano grattugiato, sono un succulento primo piattotradizione emiliana, o più in generale italiana. ?Una classicada pranzodomenica in famiglia, per una pietanza che riporta subito ai ricordi d’infanzia e si gusta, sempre, con estremo piacere. In questo articolo vedremo come prepararli, ... TAG24.