Canada | ritrovate nuove tombe di bambini delle comunità indigene | venivano isolati dalle famiglie per frequentare le scuole cristiane

Leggi su tag24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Agghiacciante scoperta in, dove alcune ricerche via radar hanno permesso di riportare alla luce la presenza di 17 fosse: secondo gli investigatori sarebberovere e proprie, che conterrebbero i corpi di 751autoctone. Il macabro ritrovamento è avvenuto vicino a una ex scuola residenziale cattolica: il cimitero si trova ... TAG24.