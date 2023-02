Canada | l’orrore delle scuole per indigeni | “Gli studenti trovavano teschi in giardino e vedevano bare uscire di notte”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuova macabra scoperta in una scuola canadese. Il capo di una comunità di nativi della Columbia britannica ha annunciato la rilevazione di almeno 17 tombe nei terreni di una ex “scuola residenziale”. È il risultato di un’indagine durata 18 mesi sulla scuola di Alberni, gestita da diverse organizzazioni protestanti e poi dal governo canadese, fino alla chiusura nel 1973. Si tratterebbe dell’ennesimo ritrovamento all’internofamigerate strutture, frequentate dai figlicomunità indigene strappati alle famiglie. In un evento tenuto ieri, il capotribù Tseshaht ha anche dichiarato che, in base a documenti e interviste, nella scuola sono morti 67. “Erano solo bambini”, ha detto Wahmeesh, che per l’occasione ha indossato un tradizionale copricapo di cedro. “Quindi, per quelli di voi che non sono ...