Can Yaman inviato dell’«Isola dei famosi»? Ecco come stanno davvero le cose (Di mercoledì 22 febbraio 2023) News Tv. Manca pochissimo alla messa in onda dell’«Isola dei famosi». La prossima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, salvo colpi di scena, dovrebbe prendere il via lunedì 17 aprile 2023. Le puntate dovrebbero essere 10 senza raddoppi settimanali come il «Grande Fratello Vip». Non si tratta però della sola indiscrezione: tanti hanno scritto che il nuovo inviato del programma potrebbe essere infatti un volto amatissimo dalle donne. Stiamo parlando di Can Yaman. A tal proposito però è arrivata una sorta di smentita da un magazine molto noto. Leggi anche l’articolo —> “L’Isola dei famosi” 2023, tra i concorrenti ci sarà anche Cristina Scuccia? Fra meno di un mese in prima serata su Canale 5 tornerà L’Isola ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 febbraio 2023) News Tv. Manca pochissimo alla messa in ondadei». La prossima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, salvo colpi di scena, dovrebbe prendere il via lunedì 17 aprile 2023. Le puntate dovrebbero essere 10 senza raddoppi settimanaliil «Grande Fratello Vip». Non si tratta però della sola indiscrezione: tanti hanno scritto che il nuovodel programma potrebbe essere infatti un volto amatissimo dalle donne. Stiamo parlando di Can. A tal proposito però è arrivata una sorta di smentita da un magazine molto noto. Leggi anche l’articolo —> “L’dei” 2023, tra i concorrenti ci sarà anche Cristina Scuccia? Fra meno di un mese in prima serata su Canale 5 tornerà L’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MartaMa00394756 : RT @Mariagenn59: “Credo sia interessante vedere in parallelo lo stoyboard con la versione finita di uno spot.Ecco un breve reel dedicato al… - sira1960gateta1 : RT @Mariagenn59: “Credo sia interessante vedere in parallelo lo stoyboard con la versione finita di uno spot.Ecco un breve reel dedicato al… - Esperanzaturca : RT @Mariagenn59: “Credo sia interessante vedere in parallelo lo stoyboard con la versione finita di uno spot.Ecco un breve reel dedicato al… - Giusepp79974922 : RT @Mariagenn59: “Credo sia interessante vedere in parallelo lo stoyboard con la versione finita di uno spot.Ecco un breve reel dedicato al… - CorriereCitta : Can Yaman inviato all’Isola dei Famosi 2023? Data d’inizio e anticipazioni -