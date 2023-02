Can Yaman inviato all’Isola dei Famosi 2023? Data d’inizio e anticipazioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La prossima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare lunedì 17 aprile. Le puntate dovrebbero essere 10 senza raddoppi settimanali come il Grande Fratello Vip. Can Yaman sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2023? Ma non è finita qua perchè nonostante manchino ancora alcuni mesi all’inizio del reality i rumor su chi potrebbe essere il nuovo inviato si sprecano. Tra i tanti nomi circolati online e sulla carta stampata c’è anche quello di Can Yaman, che tanto ha avuto successo in Italia grazie alla soap opera turca Daydreamer – Le Ali del Sogno. Ma davvero potrebbe esserci la seria possibilità di vederlo in Honduras al posto di Alvin? In base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale Diva e Donna pare che la situazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La prossima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare lunedì 17 aprile. Le puntate dovrebbero essere 10 senza raddoppi settimanali come il Grande Fratello Vip. Cansarà l’dell’Isola dei? Ma non è finita qua perchè nonostante manchino ancora alcuni mesi all’inizio del reality i rumor su chi potrebbe essere il nuovosi sprecano. Tra i tanti nomi circolati online e sulla carta stampata c’è anche quello di Can, che tanto ha avuto successo in Italia grazie alla soap opera turca Daydreamer – Le Ali del Sogno. Ma davvero potrebbe esserci la seria possibilità di vederlo in Honduras al posto di Alvin? In base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale Diva e Donna pare che la situazione ...

