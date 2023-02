Calvarese assurdo: «Galeno su Darmian, rigore Inter al 60% ma non da VAR» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Intervallo di Inter-Porto (vedi articolo) e si discute, inevitabilmente, sul rigore negato a Darmian per fallo di Galeno. Su Prime Video l’ex arbitro Calvarese se ne esce con una – molto rivedibile – opinione per giudicare un episodio apparso chiaro. ERA NETTO! – Gianpaolo Calvarese riesce nell’impresa di non ammettere l’evidente errore dell’arbitro Srdjan Jovanovic in Inter-Porto: «Contrasto in area tra Matteo Darmian e Galeno. Episodio complesso, qui chi arriva prima vince e arriva prima Darmian. Galeno lo colpisce, la cosa più facile è rigore. Lo colpisce sullo scarpino davanti, è un rigore al 60% ma non è da VAR. È rigore ma non è ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)vallo di-Porto (vedi articolo) e si discute, inevitabilmente, sulnegato aper fallo di. Su Prime Video l’ex arbitrose ne esce con una – molto rivedibile – opinione per giudicare un episodio apparso chiaro. ERA NETTO! – Gianpaoloriesce nell’impresa di non ammettere l’evidente errore dell’arbitro Srdjan Jovanovic in-Porto: «Contrasto in area tra Matteo. Episodio complesso, qui chi arriva prima vince e arriva primalo colpisce, la cosa più facile è. Lo colpisce sullo scarpino davanti, è unal 60% ma non è da VAR. Èma non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calvarese assurdo: «Galeno su Darmian, rigore Inter al 60% ma non da VAR» - internewsit : Calvarese assurdo: «Galeno su Darmian, rigore Inter al 60% ma non da VAR» - - LelaDipi : @cipe4ever @granatiere1906 Cioè questa fu una vergogna incredibile. Andarono in Champions con questo fallo assurdo. Che merda Calvarese. - oldcancer80 : Quello che ha detto #Calvarese è gravissimo, cosa ovvia, ma detta in pubblica piazza alza solo veli misteriosi!… -