Calhanoglu fedelissimo di Inzaghi | si è preso l’Inter e rinnovo già fatto | la data – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)sarà titolare stasera in Inter-Porto, c’è da capire solo se davanti alla difesa (molto probabile) oppure mezzala sinistra con Brozovic centrale (vedi articolo). Tuttosport aggiunge però un elemento, ossia come il suodi contratto sia già pronto. PERMANENZA PROLUNGATA – Il contratto di Hakancona oggi scade il 30 giugno 2024, ma questasarà presto allungata. Tuttosport dà perildi contratto del turco, citato senza essere nominato da Piero Ausilio lunedì sera (vedi articolo). Accordo trovato a fine gennaio, stando al quotidiano di Torino, per altri tre anni e mezzo ossia spostando la scadenza al 30 giugno 2026. Con soddisfazione sia disia del. L’ex Milan, ...