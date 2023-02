Calendario Mondiali snowboard 2023 oggi | orari PSL a squadre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si svolgerà quest’a Bakuriani il PSL avalido per idi. Sulle nevi georgiane lainizierà alle ore 9:25 italiane con le qualificazioni e proseguirà in seguito dalle ore 10:00 in poi con ottavi, quarti, semifinali e finali. Finora il Bel Paese non ha ottenuto grandi risultati in questa rassegna iridata (il miglior piazzamento è stato il quarto posto di Lucia Dalmasso nel PGS di domenica) e la prova odierna potrebbe essere dunque quella del primo acuto. In casa Italia l’attesa più grande è sicuramente per la coppia composta da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso (Italia 1), ma bisognerà comunque prestare attenzione anche al duo Aaron March/Nadya Ochner (Italia 2), che cercherà in ogni modo di mettersi in mostro. È importante sottolineare che ...