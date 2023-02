Calciomercato | “Kvaratkhelia non ha prezzo”

Leggi su justcalcio

22/02/2023 alle 13:04 TEC Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, assicura che il Giorgiano al momento è incedibile L'attaccante ha siglato 12 gol e 14 assist in 24 partite Khvicha Kvaratskhelia è il giocatore alla moda. Nonostante il suo cognome impronunciabile, il giocatore georgiano è attualmente la sensazione del calcio europeo. E il Napoli, che lo ha appena ingaggiato per 10 milioni di euro, sa di avere un tesoro. 12 gol e 14 assist 24 partite Il loro è aumentato vertiginosamente e i grandi club europei stanno già facendo domanda per la loro firma. Ma la squadra napoletana non ha fretta di farlo venderlo Non pensa nemmeno di farlo. Almeno questo è il messaggio che ha trasmesso, assolutamente dissuasivo.