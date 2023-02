Calciomercato Benfica, anche il Real Madrid su Grimaldo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Benfica ancora al centro del mercato: Grimaldo ha molti estimatori in Inghilterra a cui si è aggiunto anche il Real Madrid Dopo Enzo Fernandez, venduto al Chelsea per oltre 100 milioni, il Benfica è di nuovo al centro del Calciomercato con Grimaldo. Come spiega il portale Football Insider, infatti, lo spagnolo classe 1995 ha richieste in Premier League da Leeds, Newcastle e Wolverhampton ma anche dalla Liga. Il Real Madrid, infatti, sarebbe interessato al giocatore e Grimaldo, dal canto suo, potrebbe essere allettato dalla possibilità di giocare in patria con i blancos. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilancora al centro del mercato:ha molti estimatori in Inghilterra a cui si è aggiuntoilDopo Enzo Fernandez, venduto al Chelsea per oltre 100 milioni, ilè di nuovo al centro delcon. Come spiega il portale Football Insider, infatti, lo spagnolo classe 1995 ha richieste in Premier League da Leeds, Newcastle e Wolverhampton madalla Liga. Il, infatti, sarebbe interessato al giocatore e, dal canto suo, potrebbe essere allettato dalla possibilità di giocare in patria con i blancos. L'articolo proviene da Calcio News 24.

