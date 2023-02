CALCIO SOCIAL: il fuorionda di Spalletti: «Ancora mi parlano di Totti e Icardi» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Spalletti nel fuorionda su chi gli parla Ancora di Totti e Icardi: le reazioni dei SOCIAL dei tifosi del Napoli e non solo Il fuorionda di Luciano Spalletti ha fatto il giro del web. Tra un collegamento e l’altro il tecnico del Napoli ha sbottato che, nonostante il rendimento in campionato e la ottima prova in Champions League, a distanza di anni c’è Ancora chi gli rinfaccia la gestione di Totti alla Roma e di Icardi all’Inter. Spalletti before connecting with @SkySport: "They still talk on television about how I managed Totti and Icardi… and now they're calling to congratulate…"WHAT A MAN ??pic.twitter.com/3HzW4GRpPH— Brozo ? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole dinelsu chi gli parladi: le reazioni deidei tifosi del Napoli e non solo Ildi Lucianoha fatto il giro del web. Tra un collegamento e l’altro il tecnico del Napoli ha sbottato che, nonostante il rendimento in campionato e la ottima prova in Champions League, a distanza di anni c’èchi gli rinfaccia la gestione dialla Roma e diall’Inter.before connecting with @SkySport: "They still talk on television about how I managedand… and now they're calling to congratulate…"WHAT A MAN ??pic.twitter.com/3HzW4GRpPH— Brozo ? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pagdom89 : @realvarriale A me rode il culo per il fatto che tu, per anni, abbia raccontato il calcio in TV, quando ancora non… - CalcioNews24 : CALCIO SOCIAL: il fuorionda di Spalletti: «Ancora mi parlano di Totti e Icardi» - MARCOPACI13 : NON DOBBIAMO PAGARE PIÙ UN SOLDO A QUESTO CALCIO ! NEPPURE INDIRETTAMENTE CON FRUIZIONE IN CHIARO (AUDIENCE - INSER… - peterkama : RT @simonesalvador: A netto dei dettagli regolamentari del caso, la comunicazione non è mai stata un punto forte dell'AIA. Hai un ragazzo c… - RaiSport : Si torna in campo per l'Arnold Clark Cup ?? Corea Del Sud-Italia in diretta oggi 22 febbraio dalle 17.45 su… -