Calcio: Serie A, gli arbitri della 24/a giornata (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Gli arbitri della 24esima giornata di Serie A, in programma domenica 26 febbraio: Empoli-Napoli (sabato 25, ore 18): Ayroldi; Lecce-Sassuolo (sabato 25, ore 20.45): Baroni; Bologna-Inter (ore 12.30): Orsato; Salernitana-Monza (ore 15): Marinelli; Udinese-Spezia (ore 18): Marchetti; Milan-Atalanta (ore 20.45): Mariani; Verona-Fiorentina (lunedì 27, ore 18.30): La Penna; Lazio-Sampdoria (lunedì 27, ore 20.45): Colombo; Cremonese-Roma (martedì 28, ore 18.30): Piccinini; Juventus-Torino (martedì 28, ore 20.45): Chiffi.

