Calcio: Napoli vola anche in Europa, scommesse chiuse sul passaggio ai quarti di Champions (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Luciano Spalletti rimane prudente, mentre i bookmaker si sbilanciano dopo la vittoria del Napoli contro l'Eintracht, nell'andata degli ottavi di Champions League. La vittoria netta in Germania apre in quota nuovi scenari per gli azzurri, a partire dalle scommesse sulla qualificazione ai quarti di finale: stamattina la scommessa sul passaggio del turno dei partenopei è stata chiusa da Planetwin365, mentre il ribaltone tedesco è diventata un'opzione da 16 volte la posta. In attesa del ritorno del 15 marzo, il Napoli compie un balzo in avanti anche nelle giocate a lungo termine: Osimhen e compagni spuntano sul tabellone della finale a 4 volte la posta, mentre nelle scommesse sulla squadra che vincerà la coppa sono ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Luciano Spalletti rimane prudente, mentre i bookmaker si sbilanciano dopo la vittoria delcontro l'Eintracht, nell'andata degli ottavi diLeague. La vittoria netta in Germania apre in quota nuovi scenari per gli azzurri, a partire dallesulla qualificazione aidi finale: stamattina la scommessa suldel turno dei partenopei è stata chiusa da Planetwin365, mentre il ribaltone tedesco è diventata un'opzione da 16 volte la posta. In attesa del ritorno del 15 marzo, ilcompie un balzo in avantinelle giocate a lungo termine: Osimhen e compagni spuntano sul tabellone della finale a 4 volte la posta, mentre nellesulla squadra che vincerà la coppa sono ora ...

