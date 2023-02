Calcio: Moratti, 'Napoli super ma l'Inter ha avuto troppi alti e bassi' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Milano, 22 feb. - (Adnkronos) - "Premesso che questo Napoli si sta dimostrando super, ogni allenatore ha le sue caratteristiche. Di Conte si diceva che era ossessivo, ma intanto ha portato lo scudetto. Con Inzaghi la squadra è più libera di esprimersi, ma ha troppi alti e bassi". Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti in merito al campionato che vede il Napoli dominatore in vetta alla classifica con 15 punti di vantaggio sui nerazzurri dopo 23 giornate. "Lautaro è un attaccante incredibile, che segna, lotta ed è decisivo -aggiunge Moratti alla 'Gazzetta dello Sport'-. Uno di quelli che si abbinano ad una formazione per tutta la vita. Con il Lukaku di due stagioni fa l'Inter avrebbe messo ben altra pressione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Milano, 22 feb. - (Adnkronos) - "Premesso che questosi sta dimostrando, ogni allenatore ha le sue caratteristiche. Di Conte si diceva che era ossessivo, ma intanto ha portato lo scudetto. Con Inzaghi la squadra è più libera di esprimersi, ma ha". Così l'ex presidente dell'Massimoin merito al campionato che vede ildominatore in vetta alla classifica con 15 punti di vantaggio sui nerazzurri dopo 23 giornate. "Lautaro è un attaccante incredibile, che segna, lotta ed è decisivo -aggiungealla 'Gazzetta dello Sport'-. Uno di quelli che si abbinano ad una formazione per tutta la vita. Con il Lukaku di due stagioni fa l'avrebbe messo ben altra pressione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Calcio: Moratti, 'Napoli super ma l'Inter ha avuto troppi alti e bassi' - - TV7Benevento : Calcio: Moratti, 'l'Inter può fare strada in Champions, non vedo squadre imbattibili' - - Fantacalcio : Moratti: 'Inter favorita col Porto, può fare strada in Champions' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Intervista a Massimo Moratti: 'Inter, puoi fare strada. Anche nel 2010 decollammo dopo gli ottavi' #Ucl - sportli26181512 : La carica di Moratti: 'Inter, puoi fare strada. Anche nel 2010 decollammo dopo gli ottavi': La carica di Moratti: '… -