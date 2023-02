Calcio: Jugovic carica la Juve, 'con il Nantes scendi in campo con lo spirito di Vialli' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Nantes-Juve? Mi viene in mente Vialli, un grande capitano. Grazie al suo carisma e anche ai suoi gol nelle due semifinali di Champions League del 1996 eliminammo i francesi e arrivammo alla finale di Roma contro l'Ajax. La Juventus, dopo l'1-1 di Torino, domani deve scendere in campo a Nantes con lo spirito di Gianluca". Così l'ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic alla vigilia del match di ritorno del playoff di Europa League tra i bianconeri e il Nantes. "Penso spesso a Gianluca e a Sinisa Mihajlovic, grandi uomini e campioni straordinari -aggiunge Jugovic alla 'Gazzetta dello Sport'-. Di Maria è un campione sarebbe bello averlo avuto a 25 anni. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "? Mi viene in mente, un grande capitano. Grazie al suo carisma e anche ai suoi gol nelle due semifinali di Champions League del 1996 eliminammo i francesi e arrivammo alla finale di Roma contro l'Ajax. Lantus, dopo l'1-1 di Torino, domani deve scendere incon lodi Gianluca". Così l'ex centrocampista dellantus Vladimiralla vigilia del match di ritorno del playoff di Europa League tra i bianconeri e il. "Penso spesso a Gianluca e a Sinisa Mihajlovic, grandi uomini e campioni straordinari -aggiungealla 'Gazzetta dello Sport'-. Di Maria è un campione sarebbe bello averlo avuto a 25 anni. I ...

