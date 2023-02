Calcio: futuro Messi in bilico, il padre incontra il presidente del Barcellona Laporta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Barcellona, 22 feb. -(Adnkronos) - Continua a tenere banco il futuro di Leo Messi. Il 35enne argentino ha un contratto in scadenza a giugno con il Paris Saint Germain e la strada per il rinnovo, a oggi, è in salita. Per questo c'è chi sogna il ritorno di Messi a Barcellona. Come raccontato dai media catalani, nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Jorge Messi, papà di Leo, e il presidente blaugrana, Joan Laporta. Un faccia a faccia cordiale, in cui si è parlato anche del futuro della 'pulce'. Né Laporta né il Barça, infatti, hanno mai chiuso la porta a un ipotetico ritorno di Messi. La prossima estate, tuttavia, il Barcellona dovrà effettuare un taglio salariale per rispettare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023), 22 feb. -(Adnkronos) - Continua a tenere banco ildi Leo. Il 35enne argentino ha un contratto in scadenza a giugno con il Paris Saint Germain e la strada per il rinnovo, a oggi, è in salita. Per questo c'è chi sogna il ritorno di. Come raccontato dai media catalani, nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Jorge, papà di Leo, e ilblaugrana, Joan. Un faccia a faccia cordiale, in cui si è parlato anche deldella 'pulce'. Néné il Barça, infatti, hanno mai chiuso la porta a un ipotetico ritorno di. La prossima estate, tuttavia, ildovrà effettuare un taglio salariale per rispettare le ...

