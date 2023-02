Calcio femminile, Arnold Clark Cup 2023: Italia-Corea del Sud 2-1, Martina Rosucci decisiva nel recupero! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ arrivato il successo che si sperava per la Nazionale Italiana di Calcio femminile, impegnata nell’ultimo incontro della Arnold Clark Cup 2023, torneo a inviti che oltre alle azzurre ha visto Inghilterra, Belgio e Corea del Sud. Le nostre portacolori hanno affrontato le sudCoreane a Bristol (Inghilterra) e si sono imposte 2-1, dopo le sconfitte contro Belgio e Inghilterra, ponendo fine alla serie di cinque ko consecutivi in amichevole Si sperava di terminare il tutto con una vittoria e le azzurre hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. A sbloccare il punteggio ci ha pensato al 6? di Arianna Caruso. Tuttavia, alle nostre portacolori è mancata decisione sia in fase di conclusione che di interdizione e così è arrivato il gol di Ji So-Yun al 69? a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ arrivato il successo che si sperava per la Nazionalena di, impegnata nell’ultimo incontro dellaCup, torneo a inviti che oltre alle azzurre ha visto Inghilterra, Belgio edel Sud. Le nostre portacolori hanno affrontato le sudne a Bristol (Inghilterra) e si sono imposte 2-1, dopo le sconfitte contro Belgio e Inghilterra, ponendo fine alla serie di cinque ko consecutivi in amichevole Si sperava di terminare il tutto con una vittoria e le azzurre hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. A sbloccare il punteggio ci ha pensato al 6? di Arianna Caruso. Tuttavia, alle nostre portacolori è mancata decisione sia in fase di conclusione che di interdizione e così è arrivato il gol di Ji So-Yun al 69? a ...

