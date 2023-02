Calcio: Europa League, quote da riscatto per Juventus e Roma (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Riscattare il pari ottenuto allo Stadium e cercare la prima vittoria esterna in Europa. È questo l'obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri, ospite del Nantes e obbligata a vincere per passare il turno visto l'1-1 ottenuto all'andata. Dopo tre sconfitte in trasferta in Champions League, ai bianconeri serve il primo colpo fuori casa, offerto a 1,78 su William Hill contro il 4,75 della vittoria francese, come nell'unico precedente del 1996. Nel mezzo un nuovo pari, che significherebbe tempi supplementari, a 3,50 volte la posta. Allegri si affida ad Angel Di Maria, l'uomo più in forma della squadra, visto marcatore a 3,40 mentre per i padroni di casa in pole c'è Mostafa Mohamed a 5,50. Non ha altro risultato che la vittoria la Roma di Josè Mourinho, dopo la sconfitta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023), 22 feb. - (Adnkronos) - Riscattare il pari ottenuto allo Stadium e cercare la prima vittoria esterna in. È questo l'obiettivo delladi Massimiliano Allegri, ospite del Nantes e obbligata a vincere per passare il turno visto l'1-1 ottenuto all'andata. Dopo tre sconfitte in trasferta in Champions, ai bianconeri serve il primo colpo fuori casa, offerto a 1,78 su William Hill contro il 4,75 della vittoria francese, come nell'unico precedente del 1996. Nel mezzo un nuovo pari, che significherebbe tempi supplementari, a 3,50 volte la posta. Allegri si affida ad Angel Di Maria, l'uomo più in forma della squadra, visto marcatore a 3,40 mentre per i padroni di casa in pole c'è Mostafa Mohamed a 5,50. Non ha altro risultato che la vittoria ladi Josè Mourinho, dopo la sconfitta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Il Napoli è l'espressione più vicina al calcio totale della grande Olanda. La bellezza nella sua versatilità di gio… - ZZiliani : Questione di opinioni. Ma nel giorno in cui il #Napoli viene a trovarsi a +15 sulla seconda in classifica, impresa… - sportface2016 : Lite tra #Allegri e #DeGrandis, irrompe Daniele #Adani: 'Ma a livello di servilismo come siamo messi? Padre tempo o… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive Scommesse calcio, Europa e Conference League: su Snai tutte le italiane favori… - ParticipioPart : #Rummenigge ??? ' Non ci potevo credere. Mai vista una cosa simile in vita mia' Detto sin dal principio di questa l… -