(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Napoli, 22 feb. - (Adnkronos) - "molto bravo a fare i contratti, quando vengono da mebloccati. Non sarà difficile trattenerli, ma mai dire mai perché a volte cidelle. Secondo me li vedremo brillare ancora per tanto tempo". Lo dice il presidente del Napoli Aurelio Dein merito al futuro delle stelle della squadra azzurra: Victor Osimhen a Kvicha Kvaratskhelia. Tra chi ha brillato ieri sera a Francoforte c'è anche Hirving Lozano, eletto MVP del match dalla Uefa. Il messicano ha un contratto in scadenza nel 2024, ma Desi augura che possa restare ancora a Napoli: "A me piace molto Lozano, sta giocando quasi sempre. Secondo me è un ottimo giocatore, ma ha cambiato gli agenti continuamente, quindi dovremo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Diego31883 : RT @capuanogio: ?? #Napoli, un miracolo da 300 milioni di euro - TV7Benevento : Calcio: De Laurentiis, 'voglio trattenere i big ma certe offerte sono irrinunciabili' - - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio De Laurentiis: 'Questo Napoli può dire la sua per tanto tempo' | VIDEO… - eltucusalamanca : RT @capuanogio: ?? #Napoli, un miracolo da 300 milioni di euro - Fantacalcio : Napoli, De Laurentiis: 'Non sarà difficile trattenere le nostre stelle, ma occhio alle offerte. Su Kvara...'… -

... "Obiettivo quarti, in campionato..." De, infine, è tornato a parlare della Superlega, ... Inoltre non si stanno tenendo in considerazione i tifosi: senza di loro, ilmuore '. ...Denon si risparmia quando c'è da esternare un'opinione rispetto alla Superlega , un ... Vorrei dire alla UEFA che senza i tifosi ilmuore e non ha senso. Il tifoso è tifoso del ...

Intervista a De Laurentiis: scudetto, calciomercato, rinnovi e Superlega! CalcioNapoli24

De Laurentiis: «Sono bravo a fare i contratti e a trattenere i calciatori, ma ci sono offerte irrinunciabili» - ilNapolista IlNapolista

De Laurentiis: "Questo Napoli potrà dire la sua per tanto tempo" - Sportmediaset Sport Mediaset

De Laurentiis: "Il progetto Superlega una grossa stupidità... Ma quella UEFA è formula antica" TUTTO mercato WEB

Napoli, De Laurentiis: "Non sarà difficile trattenere le nostre stelle, ma occhio alle offerte. Su Kvara..." Fantacalcio ®

La gioia del presidente dopo la vittoria in Champions. "Il Napoli è al top anche in Europa. Osimhen e Kvaratskhelia con noi a lungo" ...Così Aurelio De Laurentiis ha parlato nel corso di una lunga intervista ... E io vorrei dire alla Uefa: senza i tifosi, il calcio muore. Non avrebbe più senso. Il tifoso, però, è il tifoso del ...