Calcio: Conference. Sarri 'In questo momento non c'è rosa per vincere' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Ci sono squadre forti, due - tre di altissimo livello, come il West Ham". CLUJ - NAPOCA (ROMANIA) - "Se possiamo vincere la Conference? In questo momento no, abbiamo sette, otto assenze. Ci sono ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Ci sono squadre forti, due - tre di altissimo livello, come il West Ham". CLUJ - NAPOCA (ROMANIA) - "Se possiamola? Inno, abbiamo sette, otto assenze. Ci sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calcio: Conference. Sarri 'In questo momento non c'è rosa per vincere' - SportRepubblica : Lazio, Sarri: 'Pensiamo a passare il turno, ma per vincere la Conference non siamo attrezzati' - ansacalciosport : Conference: Sarri, il passaggio del turno non è scontato. Tecnico Lazio, le tante assenze col Cluj sono difficoltà… - sportface2016 : #ClujLazio, #Lazzari: 'Non dobbiamo sbagliare l'approccio. Assenze? Abbiamo sostituti all'altezza' - Fantacalcio : Lazio, Sarri: 'Zaccagni e Milinkovic fuori. Immobile gioca? Non lo dico...' -