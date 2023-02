Calcio, Champions League: Liverpool-Real Madrid 2-5, Manita dei Blancos e quarti di finale ipotecati (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una serata ad Anfield di spettacolo e di emozioni tra Liverpool e Real Madrid, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita dall’andamento davvero particolare in cui gli uomini di Carletto Ancelotti hanno dovuto fare i conti con un avvio molto negativo: Reds a segno grazie alla firma d’autore di Núñez al 4? e di Salah al 14?. Tuttavia, i campioni nella rosa dei Blancos sono tanti e con le doppiette di Vinicius (21? e 36?) e Benzema (55? e 67?) e la rete di testa di Militao (47?) la Manita agli uomini di Jurgen Klopp è arrivata. Qualificazione ai quarti di finale ipotecata, a meno di un’impresa straordinaria della formazione inglese il prossimo 15 marzo. Nella prima frazione di gioco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una serata ad Anfield di spettacolo e di emozioni tra, match valido per l’andata degli ottavi didi. Una partita dall’andamento davvero particolare in cui gli uomini di Carletto Ancelotti hanno dovuto fare i conti con un avvio molto negativo: Reds a segno grazie alla firma d’autore di Núñez al 4? e di Salah al 14?. Tuttavia, i campioni nella rosa deisono tanti e con le doppiette di Vinicius (21? e 36?) e Benzema (55? e 67?) e la rete di testa di Militao (47?) laagli uomini di Jurgen Klopp è arrivata. Qualificazione aidiipotecata, a meno di un’impresa straordinaria della formazione inglese il prossimo 15 marzo. Nella prima frazione di gioco ...

