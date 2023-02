Calcio, Champions League: Eintracht Francoforte-Napoli 0-2, Osimhen e Di Lorenzo piegano i tedeschi e i quarti si avvicinano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un Napoli che domina anche in Europa. Grande partita per gli uomini di Luciano Spalletti nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023. La formazione campana ha sconfitto in Germania 2-0 l’Eintracht Francoforte e vede avvicinarsi in maniera sostanziale i quarti di finale. Dopo trenta minuti di studio, la squadra che comanda la Serie A ha iniziato a far vedere le proprie qualità, prima colpendo un palo con Lozano al 34? e sbagliando un rigore con Kvaratskhelia poco dopo. Ci ha pensato allora il solito Victor Osimhen a gonfiare la rete al 40?. Un’egemonia suggellata poi dal gol di Giovanni Di Lorenzo al termine di una splendida azione corale, ammaliata da un tacco del già citato Kvaratskhelia. Giusto sottolineare l’espulsione di Kolo Muani ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unche domina anche in Europa. Grande partita per gli uomini di Luciano Spalletti nell’andata degli ottavi di finale di2023. La formazione campana ha sconfitto in Germania 2-0 l’e vede avvicinarsi in maniera sostanziale idi finale. Dopo trenta minuti di studio, la squadra che comanda la Serie A ha iniziato a far vedere le proprie qualità, prima colpendo un palo con Lozano al 34? e sbagliando un rigore con Kvaratskhelia poco dopo. Ci ha pensato allora il solito Victora gonfiare la rete al 40?. Un’egemonia suggellata poi dal gol di Giovanni Dial termine di una splendida azione corale, ammaliata da un tacco del già citato Kvaratskhelia. Giusto sottolineare l’espulsione di Kolo Muani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - realvarriale : È Super @sscnapoli anche in #Champions. Dominio assoluto pure sul campo di @Eintracht. Solito micidiale… - IStalinisti : …con BorjaValero, Gagliardini, Vecino a centrocampo. Prende il Napoli fuori dalla Champions e veleggia a +15 in cam… - LaStampa : Napoli, un piede nei quarti di Champions: Eintracht battuto 2-0 in Germania -