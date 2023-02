Cagliari, con Ranieri è cambiato tutto: un dato lascia increduli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La differenza nei numeri dalla gestione targata Fabio Liverani a quella di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari Come riportato nell’edizione odierna de La Nuova Sardegna, da quando Claudio Ranieri è seduto sulla panchina del Cagliari i numeri difensivi della squadra sono in netto e costante miglioramento. La media gol subiti con Liverani era di 1,7 a partita, mentre con il tecnico romano è scesa drasticamente a 0,6 gol presi. Numeri che stanno permettendo ai rossoblù di scalare la classifica della Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La differenza nei numeri dalla gestione targata Fabio Liverani a quella di Claudiosulla panchina delCome riportato nell’edizione odierna de La Nuova Sardegna, da quando Claudioè seduto sulla panchina deli numeri difensivi della squadra sono in netto e costante miglioramento. La media gol subiti con Liverani era di 1,7 a partita, mentre con il tecnico romano è scesa drasticamente a 0,6 gol presi. Numeri che stanno permettendo ai rossoblù di scalare la classifica della Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

