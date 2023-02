Caccia al dopo Alex Sandro | ecco chi sta seguendo la Juventus

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)quasi 8 anni in bianconero,potrebbe lasciare la Vecchia Signora al termine di questa stagione. La sua avventura allaha avuto alti e bassi, ma è sempre stato al centro del progetto, nonostante abbia avuto 3 allenatori diversi: Allegri, Sarri e Pirlo. Con il suo probabile addio, il club torinese si sta già mobilitando per trovare un sostituto del brasiliano e rinforzare una fascia sinistra che ha bisogno di un terzino. Lapotrebbe sostituirecon un altro brasiliano. Sostitutosu Carlos Augusto Il nome che sta rimbalzando in questi giorni riguarda l’esterno rivelazione del campionato: Carlos Augusto. Il giocatore del Monza in questa stagione ha ...