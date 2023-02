Bussoletti e Paolo Fresu | “Cantautorato e jazz insieme? Si può fare!”

Leggi su tag24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Intervistati per la testata giornalistica Tag24 il cantautore e speaker di Radio Cusano Campuse il musicistaraccontano in un’intervista doppia la loro canzone “Salviamo l’equipaggio”.si raccontano Spiegano la scelta di unirein un brano che ricorda l’importanza della cultura per salvare i ragazzi ... TAG24.