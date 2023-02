Buongiorno | mamma! 2 | anticipazioni terza puntata 24 febbraio | crisi tra Anna e Guido

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Venerdì 24, in prima serata su Canale 5, andrà in onda laserata della seconda stagione di, la fiction prodotta da prodotta da Rti e Lux Vide, che nelle prime due puntate ha ottenuto un seguito di oltre 3,4 milioni di telespettatori. Raoul Bova, nei panni diBorghi, e Maria Chiara Giannetta, che interpreta sua moglie, saranno i protagonisti principali anche di questaserata.2: Agata lascia casa Borghi Dopo essersi risvegliata dal coma,è alle prese con i ricordi di un'aggressione da parte di una persona, che indossava un particolare braccialetto di cuoio, e che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : BUONGIORNO MAMMA! ?? #BuongiornoMamma2 - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per il secondo appuntamento con la serie “Buongiorno, mamma! 2”, che si aggiudica la serata sul pubb… - Mariagenn59 : Buongiorno mamma...niente e nessuno me la fara' perdere...una delle piu' belle serie viste ultimamente insieme a Do… - MFerraglioni : Nuovo appuntamento con la seconda stagione di “Buongiorno mamma” - Tv3Blog : Nuovo appuntamento con la seconda stagione di “Buongiorno mamma” -

! 2, ore 21:20 su Canale 5 Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Stella Egito nella seconda stagione del family drama. Rampage " Furia animale, ore 21:20 su Italia 1 Dwayne "The Rock" ...Ovvero il ritorno del doppio appuntamento settimanale del mercoledì e del venerdì per le fiction, esattamente com'è accaduto (anche se solo per una settimana) con2 . In particolare ...

Buongiorno mamma adesso si allarga Avvenire

Buongiorno mamma 2, spoiler terza puntata: difficoltà nel rapporto tra Anna e Guido Blasting News Italia

Buongiorno mamma 2: quali sono i luoghi in cui è stata girata la serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta Ecodelcinema

Buongiorno mamma 2, anticipazioni terza puntata del 24 febbraio ... Fanpage.it

“Buongiorno mamma! 2”: trama, cast e personaggi Tv Sorrisi e Canzoni

Tra le novità spicca la conclusione di Buongiorno mamma 2, la serie tv con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, la quale saluterà il pubblico dopo una seconda stagione decisamente ...Nella terza puntata della Serie TV Buongiorno mamma 2, in onda nella serata di venerdì 24 febbraio su Canale 5, ci saranno delle difficoltà nel rapporto tra Anna e Guido, interpretati da Raoul Bova e ...