Buongiorno Mamma 2 anticipazioni puntata 3 del 24 Febbraio 2023

Leggi su mediaturkey

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le bugie, nel passato come nel presente, aleggiano sulla vita di tutti i componenti della famiglia Borghi. Agata si trasferisce da Mauro che ancora non le ha svelato di aver conosciuto sua madre Maurizia; Sole scopre per caso che Federico sta lasciando l’Italia e cerca L'articolo proviene da MediaTurkey.