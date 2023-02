Buon compleanno a… Timothy Weah

Leggi su calcionews24

Oggi compie 23 anni. É il figlio del grande George, condizione che lo porta naturalmente ad avere lo sguardo addosso di addetti ai lavori e non. Ma il ragazzi ha comunque di suo la capacità di rubare l'occhio e la personalità per andare oltre lo stadio della sua prima affermazione. Che lo ha già portato ad accumulare unaa quantità di esperienze significative. Procedendo con un minimo d'ordine, è nato a New York, a differenza del padre che non è solo figlio della Liberia, ne è anche il Presidente. Ha esordito a 17 anni nel Psg, club di famiglia – per così dire – visto che il Pallone d'Oro del 1995 il ...